Jesteś świeżo upieczonym przedsiębiorcą? Zobacz, jak płacić faktury na czas

Działalność gospodarczą prowadzisz od niedawna. Współpracujesz z kilkoma firmami, które życzą sobie faktur z odroczonym terminem płatności. Obawiasz się, że z powodu wydłużonej daty regulowania należności nie będziesz w stanie terminowo płacić swoich zobowiązań? Aby do tego nie dopuścić, skorzystaj z nowoczesnych usług finansowych.

Dla nowo powstałych firm wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności może być sporym wyzwaniem. Na pieniądze należy bowiem niekiedy czekać nawet 60 dni, zaś własne zobowiązania nierzadko trzeba uregulować w znacznie krótszym czasie. W przypadku braku wolnych środków na koncie może dojść do zachwiania płynności finansowej. Oczekiwanie na zapłatę uniemożliwia spłatę należności wobec innych podmiotów i tak koło się zamyka. Z pomocą przychodzi mikrofaktoring – rozwiązanie przeznaczone np. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Mikrofaktoring – co to jest?

Mikrofaktoring to zewnętrzna forma finansowania, która działa na podobnej zasadzie jak klasyczny faktoring. Jest jednak skierowana do innej grupy przedsiębiorców, m.in. mikroprzedsiębiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Istotą usługi jest nabycie przez firmę faktoringową (faktora) faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych przez przedsiębiorcę (faktoranta). W zamian otrzymuje on środki stanowiące zaliczkę wypłaconą na poczet wpłat dokonywanych przez kontrahentów.

Cała procedura ma charakter uproszczony, co przekłada się na krótki czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Po zaakceptowaniu wniosku przez firmę faktoringową przedsiębiorca otrzymuje środki nawet tego samego dnia – zaledwie w ciągu 15 minut.

Płacenie faktur na czas – by nie stracić wiarygodności

Masz tego świadomość, jednak wystawianie wielu faktur z odroczonym terminem płatności może skutkować zachwianiem płynności finansowej. Środkami, które są zamrożone na fakturach, nie można opłacić bieżących zobowiązań, rachunków, wynagrodzenia itp. To z kolei zmusza przedsiębiorców do podejmowania nieprzyjemnych decyzji, które sprowadzają się do tzw. wybierania mniejszego zła.