Już nie tylko Rosja. Niemcy muszą się uniezależnić od Chin

Niemiecki rząd "słusznie stwierdza w swoich najnowszych dokumentach strategicznych, że Chiny są coraz mniej partnerem, a coraz bardziej rywalem. Kanclerz Olaf Scholz opowiada się również, podobnie jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, za 'deriskingiem' - jest to koncepcja łagodniejsza niż amerykańskie 'decoupling', ekonomiczne oddzielenie. Słowo to ma również tę zaletę, że nie jest do końca jasne, co właściwie się przez nie rozumie. Prawdopodobnie coś w rodzaju: zmniejszenie ryzyka gospodarczego" - czytamy.