Już są w Polsce. Napływowe szkodniki sieją spustoszenie w ogrodach

Metcalfa pruinosa, znany również jako biały skoczek, to gatunek pluskwiaka z rodziny Flatidae. Do niedawna można go było spotkać na terenach Kanady, Meksyku, USA, a także w Korei Południowej, na Kubie, Jamajce czy Bermudach. W ostatnich latach zaczęto go jednak zauważać także w Europie, a w Polsce po raz pierwszy wykryto go w 2020 roku.