Kalendarz Lasów Państwowych. Na okładce wycinka

– Jest to zdjęcie, które wygrało konkurs dla pracowników RDL w Łodzi. Są to osoby, które kochają przyrodę i w tej miłości starają się wychowywać swoje dzieci. Poszli na studia leśne z pasji. Ale pracują również po to, aby dopilnować i kontrolować odbiór i wywóz drewna – mówi Alicja Sitek w rozmowie z Press.pl i dodaje: Nie wstydzimy się tego, że las daje tak cenny surowiec. Dbamy również o to, aby las dawał możliwość wypoczynku i obcowania ze zwierzętami, których, jak pokazuje rzeczywistość, wcale nie ubywa – zaznacza Sitek.