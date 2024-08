Kalkulator odsetek ustawowych i podatkowych – jak szybko obliczyć należne odsetki?

Wciąż jednak niewykluczone jest, że w naszym interesie będzie poprawne obliczenie wartości odsetek przypadających na konkretny dzień. Na szczęście nie jest to trudne zadanie. Wystarczy wykorzystać dobrze znany wzór, który wygląda następująco: kwota odsetek = (kwota zaległości x liczba dni zwłoki x stopa odsetek za zwłokę w skali roku) / 365. Kwota odsetek równa się wartości zobowiązania, którą mnożymy przez liczbę dni bez dokonania spłaty i stopę odsetek w skali roku. Wynik ten dzielimy przez 365, a zatem przez dni w roku. W taki sposób dojdziemy do właściwej kwoty odsetek do zapłaty.