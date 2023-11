Kalkulator oszczędności dla ciebie. Tanie ogrzewanie

Niektórzy mogą myśleć, że tania instalacja centralnego ogrzewania to dobre rozwiązanie – nie trzeba wówczas inwestować dużej kwoty na etapie jej budowy, więc w kieszeni zostaje więcej pieniędzy. Może być to słuszne podejście, jeśli chcemy spojrzeć na sprawę w krótkiej perspektywie. Biorąc jednak pod uwagę, że instalację CO projektuje się co do zasady z myślą o co najmniej kilkunastu, a znacznie częściej kilkudziesięciu latach, nieco wyższe koszty początkowe mogą okazać się naprawdę nieduże w porównaniu do drogiej eksploatacji.