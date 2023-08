Kantor stacjonarny czy internetowy?

Czym jest kantor internetowy?

Kantory internetowe działają na rynku już od pewnego czasu i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Internetowy kantor dla firm pozwala przeprowadzić całą transakcję wymiany gotówki online, bez wychodzenia z domu. Jest to więc bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musimy poświęcać czasu na to, by wypłacić gotówkę, a następnie jechać do kantoru w godzinach jego otwarcia, by ją wymienić.