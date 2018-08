Kapusta pekińska w Lidlu z nadmiarem chemii. „Łzawienie, zwężenie źrenic, dolegliwości pokarmowe”

Lidl poinformował o wycofaniu partii kapusty pekińskiej ze sklepów w trzech województwach. Zawierała za dużo pestycydów. Jeśli ktoś ją trzymał w lodówce przez dziesięć dni, to Lidl zwróci za nią pieniądze. Trzeba mieć jeszcze paragon.

Sieć wystosowała stosowny komunikat do klientów 23 sierpnia. Jeśli ktoś miał się nią zatruć, to się już od 13-14 sierpnia zapewne zatruł.

Po Lidlu i Carrefourze Karta Dużej Rodziny w Biedronce? Rząd puka do drzwi królowej dyskontów

Chodzi o kapustę o numerze partii L32/06. Jeśli - co wątpliwe - ktoś ma ją jeszcze w lodówce i jest na jej opakowaniu właśnie taki numer partii, to lepiej zanieść ją do sklepu i odebrać wydaną kwotę.