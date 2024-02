Masz u nich internet? Spółce grozi gigantyczna kara

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że do Urzędu wpłynęły liczne skargi związane z praktykami operatora, odkąd w listopadzie 2022 r. wprowadził on do umów z konsumentami klauzule upoważniające do zmian wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej.