Karta Dużej Rodziny teraz na telefonie. Będzie szybciej i wygodniej

Rodzina z co najmniej trojgiem dzieci skorzysta ze zniżek, pokazując Kartę Dużej Rodziny na telefonie. Dzięki temu łatwiej będzie wyszukać placówki, które oferują zniżki jej posiadaczom.

Karta Dużej Rodziny to już nie tylko plastikowy dokument, uprawniający do zniżek członków rodzin wielodzietnych, ale też aplikacja mobilna mKDR na smartfonie. Plastikowa karta pozostanie w obiegu, więc rodziny dostaną wybór co do tego, z jakiej formy chcą korzystać – czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.