Kasjerzy w Finlandii walczą o 200 euro podwyżki. Wiele sklepów zamkniętych z powodu strajku

Tyle zarabia się w Polsce

Dla porównania - w Polsce od stycznia 2023 roku początkujący pracownik w Biedronce dostaje od 3950 do 4300 zł brutto, w zależności od lokalizacji, a w Lidlu - od 4200 do 5150 zł brutto. Wraz ze zdobytym doświadczeniem stawki rosną o kilkaset złotych. Płaca minimalna w Polsce od stycznia 2023 to natomiast 3490 zł brutto. Od lipca wzrośnie ona do 3,6 tysiąca złotych.