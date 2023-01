Drożyzna bije po kieszeniach. Oto co robią Polacy, by zapłacić mniej. Nie zawsze zgodnie z prawem

Złamią prawo, by zapłacić mniej

O ile opisane wyżej praktyki nie naruszają żadnych przepisów, to niektórzy klienci posuwają się dalej i łamią prawo, by oszczędzić. Jak tłumaczy pracownica jednego z marketów, ludzie potrafią przełożyć droższe jaja do opakowania po tańszych albo pozmieniać naklejki z kodami kreskowymi na produktach - oczywiście w taki sposób, by zapłacić jak najmniej.