Katalog Ikei wraca w Warszawie

Pół roku temu Ikea zrezygnowała z dystrybuowania papierowego katalogu swoich produktów. Ale zmieniła zdanie. Katalog będzie dystrybuowany, ale tylko w Warszawie.

W sierpniu 2019 informowaliśmy, że sieć zrezygnowała z wysyłania katalogów pocztą bezpośrednio do potencjalnych klientów. Nie znaczy to, że sieć katalogu nie wydaje. Jest dostępny dla członków klubu Ikea Family, lecz pod warunkiem, że o to poproszą. Mogą go odbierać w salonikach Kolportera albo w sklepach Ikea.