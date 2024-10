Katastrofa budowlana w skupie zboża. Straty na kilka milionów złotych

Jak na razie nie wiadomo, czy pożar przyczynił się do zawalenia się silosu. To ustalają biegli. - W tej chwili trudno nam określić, co doprowadziło do katastrofy budowlanej. W tej sprawie będą wypowiadali się biegli. Dla nas najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Nikt nie ucierpiał, nikt nie został ranny w zdarzeniu - podkreślał Jarosław Skotnicki.