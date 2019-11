Kaufland ogranicza opakowania. Możesz przynieść własne

Zamiast jednorazowego plastiku, własny pojemnik. Kaufland ogranicza nieekologiczne opakowania i przekonuje klientów, aby włączyli się w akcję.

Kupując produkty na wagę typu ser, wędliny czy produkty garmażeryjne przynieś własne opakowanie. Ekspedient zważy je i zapakuje do niego odpowiednią ilość produktu Oklejone ceną pudełko można skanować zarówno przy tradycyjnej kasie, jak i samoobsługowej - zauważa Super Express.

Kaufland w ten sposób chce ograniczyć nieekologiczne opakowania. Już wcześniej wprowadził do oferty wielorazowe woreczki z sitaki zamiast plastikowych foliówek do pakowania owoców czy warzyw.

Jak pisaliśmy w money.plroczne zużycie opakowań w UE to 180 kg na mieszkańca. W Polsce wynosi 160 kilogramów. Choć zużywamy mniej opakowań niż reszta Europy, to roczna sprzedaż towarów opakowanych w tworzywa sztuczne od kilku lat rośnie w tempie 12 proc. rocznie. W pozostałych państwa członkowskich UE to tylko 3 proc.