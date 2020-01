Kaufland przejmuje trzy markety po Tesco

Od 1 lutego trzy supermarkety Tesco będą przejęte przez niemiecką sieć Kaufland. Do nowego pracodawcy przejdą też wszyscy dotychczasowi pracownicy.

Jak informuje na Facebooku NSZZ Solidarność Tesco, wszyscy pracownicy automatycznie przejdą do nowego pracodawcy.

"Przejmowani Pracownicy Tesco nadal będą świadczyć pracę w tym samym mieście co do tej pory, jednakże Pracodawca przejmujący nie wyklucza, że zostaną oni przypisani do innego marketu Kaufland w tym samym mieście (nie dotyczy Placówki handlowej w Gdańsku)" - informują związkowcy.