Kaufland wprowadza wielorazowe woreczki na owoce i warzywa

Od 10 października w sklepach sieci Kaufland można kupić wielorazowe woreczki na warzywa i owoce. To kolejny krok w stronę redukcji plastiku.

Nowy produkt ma częściowo zastąpić stosowane powszechnie plastikowe zrywki. Jak podaje sieć, rezygnacja z foliowych torebek może przyczynić się do ograniczenia wykorzystania plastiku nawet do 445 ton w skali roku.

- Produkty świeże, takie jak owoce i warzywa, cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych klientów. Zwrot ku naturze widać nie tylko w koszyku zakupowym, ale i w podejściu do kwestii ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że jako sieć handlowa, to na nas spoczywa obowiązek oferowania klientom wyboru i korzystania z różnych ekologicznych zamienników, zgodnych z ich wartościami. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna rośnie i wspólnie z naszymi klientami możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia plastiku - mówi Justyna Przybylska, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.