Kaufland zamiast Tesco? Hipermarkety na sprzedaż

Pięć nieruchomości Tesco w Polsce może wkrótce mieć nowych najemców. Trwają spekulacje, która sieć otworzy w nich swoje sklepy. W grze są E.Leclerc, Auchan, Kaufland i Carrefour.

Jak informują Wiadomości Handlowe, spółki 4fi i Origami przejęły portfel pięciu nieruchomości należących do Tesco w Polsce. Pięć hipermarketów Tesco wraz z galeriami to łakomy kąsek. Znajdują się w największych miastach kraju - we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie. Do tego mieszczą się w atrakcyjnych lokalizacjach.