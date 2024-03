"Kazał nam wynosić się z placu". Ostrzegają przed komisem samochodowym

Jak wyjaśniał portal bankier.pl, to sytuacja odwrotna do tej, która miała miejsce na rynku sprzedaży nowych samochodów. W pierwszym półroczu 2023 roku odnotowano wzrost liczby rejestracji nowych samochodów. Warto jednak zaznaczyć, że porównanie to odnosi się do najgorszego roku w ciągu ostatnich sześciu lat, czyli 2022 roku.