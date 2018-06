Kiedy dojedziemy? – czyli samochód jako mobilne biuro

W ostatnich dwóch dekadach znacząco zmienił się europejski model korzystania z samochodu. Spędzamy w autach więcej czasu, ale pokonujemy coraz mniejsze odległości.



Wynika to częściowo ze specyfiki ruchu, zwłaszcza w okolicach zurbanizowanych, a częściowo ze zmiany podejścia do podróżowania. Już nie jeździ się samochodami na bardzo długich trasach, z rodziną i bagażem, chyba że na terenie własnego kraju. Wszędzie dalej, dzięki przełomowi kosztowemu w transporcie lotniczym, można polecieć tanią linią.

Skoro spędzamy w samochodzie tak wiele czasu, warto się zastanowić, jak najskuteczniej go zagospodarować, i to w sposób bezpieczny, nie łamiąc prawa. Pozostają także do przemyślenia wspólne wyjazdy rodzinne, często obciążone zła atmosferą związaną z tym, jak znużone podróżą dzieci marudzą, pytając, "kiedy wreszcie dojedziemy?".