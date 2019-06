Kiedy opłaca się wziąć kredyt konsolidacyjny? Podpowiadamy

Kredyt konsolidacyjny jest opłacalny wówczas, gdy koszty przedterminowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów są niższe niż korzyści finansowe wynikające z takiej operacji. Warto go rozważyć, jeśli nowy bank jest w stanie zaoferować kredytobiorcy korzystniejsze warunki kredytowania od dotychczasowych.

Zaciąganie kilku zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych w podobnym czasie może spowodować, że nagle kredytobiorca musi opłacać kilka rat miesięcznie. To prosta droga do tego, aby utracić zdolność kredytową, zwłaszcza w przypadku konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków. W ich obliczu warto rozważyć możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Po co kredytobiorcy kredyt konsolidacyjny i kiedy rzeczywiście będzie opłacało się jego zaciągnięcie?