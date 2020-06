Kiedy płeć przestanie mieć znaczenie przy pensjach? Jawność zarobków może zlikwidować lukę płacową

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu "Does pay transparency close the gender wage gap?" wydanego w 2020 roku przez PayScale.

Raport powstał w oparciu o 1 600 000 ankiet wypełnionych od września 2017 do września 2019 roku. Zebrane dane porównano z analogicznym zbiorem zebranym trzy lata wcześniej. Uczestników badania poproszono o podanie branży, stanowiska, wykształcenia, miejsca zatrudnienia, wielkości firmy itp. W przypadku pytania dotyczącego jawności wynagrodzeń („Sposób ustalania wynagrodzenia w mojej firmie to przejrzysty proces”) w firmie zastosowano pięciostopniową skalę Likerta (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, częściowo się zgadzam, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam)

Informacje o wysokości wynagrodzeń stają się coraz bardziej dostępne. Zarówno online (dane na portalach takich jak Glassdoor, PayScale) czy w mediach społecznościowych, jak i podczas rozmów między pracownikami czy na rozmowach kwalifikacyjnych. Mając to na uwadze dyrektorzy, pracownicy działów HR i specjaliści od wynagrodzeń muszą zadać sobie pytanie czy przejrzystość wynagrodzeń wkrótce stanie się normą? Póki co nią nie jest, w szczególności w sektorze prywatnym. Według raportu Mercer na temat planowania wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych na lata 2019/2020, przejrzystość płac nadal dominuje tylko w sektorze publicznym.

Źródło: Does pay transparency close the gender wage gap?, s. 4

4) Organizacje stosują kompleksowe podejście do strategii wynagrodzeń i zapewniają jawność płac co najmniej na poziomie kierowniczym, co wymaga od organizacji spójności i posiadania solidnych danych wspierających decyzje. Około 8 proc. organizacji należy do poziomu 4.