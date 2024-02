500 plus dla seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić? O tym warto wiedzieć

500 plus dla seniora to powszechna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mimo że ogromną grupę osób, pobierających wsparcie stanowią seniorzy w wieku powyżej 75 lat, nie są oni jedynymi uprawnionymi do świadczenia. Kto może otrzymać 500 plus?