Kiedyś sprzedawali gry w kioskach i marketach. Dziś to druga po CD Projekcie firma na giełdzie

Jedni wzbogacają się dzięki sześciu znakom na Twitterze, a wartość drugich rośnie dzięki… grze planszowej. PlayWay jest już drugą po CD Projekt najwyżej wycenianą polską spółką zajmującą się grami.



Jeszcze kilka lat temu PlayWay, wówczas znane jako Play, kojarzone było głównie z bardzo kiepskimi grami, które kupowało się w kioskach i marketach za 10 zł. Dziś to druga największa spółka zajmująca się grami w kraju.

W efekcie PlayWay to dziś druga największa firma growa na polskiej giełdzie. Pierwszy jest rzecz jasna CD Projekt - który po legendarnym już "*beep*" zanotował imponujący zysk. Zaś trzecie miejsce zajmuje 11bit studios, twórcy głośnego "This War of Mine". Tak, na podstawie ich produkcji również powstała gra planszowa. I również zebrała na Kickstarterze mnóstwo pieniędzy - 621 tys. funtów w przeciągu paru tygodni.