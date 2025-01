ZUS płacił zawyżoną emeryturę. Kazał seniorce oddać 51 tys. zł

Zakład uznał, że seniorka pobierała nienależne jej świadczenia od 2018 r. do 2021 r. Wyliczył tę "nadpłatę" na ponad 51 tys. zł. Kobieta dostawała bowiem jednocześnie pieniądze z emerytury pomostowej i "zwykłej" , należnej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Ubezpieczona od 2021 r. pobierała emeryturę w wysokości 1846,96 zł miesięcznie.

Krystyna G. wniosła odwołanie. Skutecznie. Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, że choć ubezpieczona nienależnie pobierała świadczenie, to zawyżona wypłata była efektem błędu ZUS-u .

"Ponadto ZUS, wydając decyzje waloryzacyjne, cały czas utwierdzał ubezpieczoną w przekonaniu, że otrzymuje wypłatę emerytury w zbiegu i wskazując jaka jest prawidłowa kwota do wypłaty" - pisze prawo.pl.

Sprawa trafiła jednak do Sądu Apelacyjnego, który uznał, że seniorka miała świadomość pobierania zawyżonej emerytury. Ubezpieczona złożyła skargę kasacyjną od wyroku, powołując się błędy proceduralne. Wygrała. Wyrok trafił do sądu w Szczecinie do ponownego rozpatrzenia.