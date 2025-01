Koniec parkingów grozy pod marketami? Ważne stanowisko UOKiK

Stanowisko UOKiK to reakcja na liczne skargi kierowców dotyczące działalności firmy WEIP, operatora parkingów komercyjnych. Kierowcy zgłaszali, że mimo posiadania ważnego biletu parkingowego, otrzymywali wezwania do zapłaty dodatkowych opłat. "Fakt" podaje, że najczęściej dotyczyło to przypadków, gdy bilet był niewidoczny lub spadł z deski rozdzielczej np. na siedzenie.