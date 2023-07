Kierował ruchem na drodze. Był kompletnie pijany

Pijany pracownik kierował ruchem na drodze krajowej

Na miejsce udali się policjanci ruchu drogowego, którzy zastali dwóch mężczyzn kierujących ruchem. Jeden z nich był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 44-letniego mieszkańca Polkowic ponad trzy promile alkoholu. Pracownik ten został natychmiast odsunięty od wykonywanych czynności, a w pracy zastąpił go trzeźwy kolega. Jak ustalili funkcjonariusze, robotnik ten nie miał uprawnień upoważniających go do kierowania ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami.