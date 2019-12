KiK rośnie w siłę. Otworzył cztery sklepy w jeden dzień

Sieć KiK chciałaby mieć w Polsce 300 placówek. Biorąc pod uwagę, że 12 grudnia otworzyła cztery - jest to niewykluczone.

Nowe placówki znajdują się w Czeladzi, Mogilnie, Węgorzewie i Zabrzu. Średnia powierzchnia sklepów KiK wynosi ok. 650 mkw., co oznacza, że tylko dzięki tym otwarciom marka oddała do użytku klientów ok. 2600 mkw. powierzchni sprzedażowej – informuje serwis "Dla handlu".