Klasa o profilu disco polo powstaje na Podlasiu. Środowisko nauczycielskie zdumione

Dodatkowe lekcje muzyki, obsługa sprzętu didżejskiego, spotkania z artystami pokroju Zenka Martyniuka czy muzyków zespołu Boys - tak ma wyglądać program klasy disco polo, która powstanie w liceum w Michałowie. Nie każdy jest zachwycony pomysłem. Nauczyciele zwracają uwagę, że brakuje nam raczej ślusarzy i elektryków.

Klasa o profilu disco polo ma ruszyć już od września w podlaskim Michałowie. Naukę ma wspierać firma Green Star - jedna z najważniejszych wytwórni branży disco-polo. To właśnie ona wydaje nagrania zespołu Boys czy Zenona Martyniuka i jego Akcentu.

Pomysł ma wielu zwolenników. Ciepło o klasie disco polo wypowiadał się nawet minister edukacji. - Być może to chwyci. Chyba nie ma w tym nic złego, jeśli młodzi, którzy chcą występować na estradzie, byliby do tego także profesjonalnie przygotowywani - mówił Dariusz Piontkowski.

Na co mogą liczyć uczniowie klasy disco polo? W rozmowie z Wirtualną Polską Robert Kiełczewski, dyrektor firmy Green Star Music mówi, że jego firma nie będzie zajmowała się opracowywaniem programu nauczania. Podkreśla też, że nie zna żadnych szczegółów projektu. - To będzie raczej nasz taki patronat - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dodaje jednak, że uczniowie prawdopodobnie mają się uczyć na przykład obsługi sprzętu didżejskiego, pewnie będą też dodatkowe zajęcia muzyczne czy rytmiczne. Kiełczewski dodaje, że patronat Green Star Music ma jednak polegać przede wszystkim na tym, że muzycy z jego wytwórni będą co jakiś czas przychodzić do szkoły, opowiadać o kulisach zawodu oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Kiełczewski dodał też, że klasa disco polo to projekt samorządu - i tam należy kierować pytania. Dzwonimy zatem do Konrada Sikory, wiceburmistrza Michałowa.

Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full, uważa natomiast, że pomysł jest dobry. Ma też kilka sugestii. - Uważam, że powinno się też uczyć, jak pisać teksty, na co zwracać uwagę. Przydadzą się też zajęcia z podstaw, bo dzisiaj wielu początkujących muzyków nawet nie wie, co to rym częstochowski - mówi w rozmowie z WP.