Klaszczą po lądowaniu. Pilot powiedział, co myśli

Punda przyznał, że czasami sam zachęca pasażerów do oklaskiwania. Ale nie dla siebie. - Gdy za sterami jest mój pierwszy oficer, często namawiam pasażerów, aby oklaskiwali jego umiejętności. Mówię do nich przez głośniki: "Proszę państwa, ląduje - na przykład - Maciek. Jeśli mu się uda, proszę go oklaskiwać. Na pewno mu to sprawi przyjemność" - powiedział Dominik Punda.