Klienci: Dlaczego w sklepach nie ma WC? Biedronka się tłumaczy

Biuro prasowe Kauflandu tłumaczy natomiast, że w ogólnodostępne toalety wyposażone są sklepy, które należą do sieci. W obiektach, które są wynajmowane, np. w galeriach handlowych, toalety publiczne podlegają administracji zarządcy danego budynku. Kaufland dodaje jednak są one rozmieszczane w taki sposób, aby zagwarantować do nich łatwy i szybki dostęp z wielu różnych miejsc, m.in. głównych wejść do sklepów.