Klienci kolejnego banku na celowniku oszustów. Uważajcie na maile, próba wyłudzenia

ING Bank Śląski ostrzega klientów przed oszustami, którzy rozsyłają do klientów e-maile z informacją o blokadzie konta.

"W trosce o bezpieczeństwo naszych odbiorców zablokowaliśmy konto w ING Bank Śląski , powodem jest włamanie do konta. W celu odblokowania dostępu prosimy o weryfikację właściciela konta" - mogą przeczytać zdezorientowani klienci.

Pod wiadomością umieszczony jest link, który odsyła do fałszywej strony banku. Po wpisaniu loginu i hasła do bankowości oszuści z łatwością uzyskają dostęp do rachunku.