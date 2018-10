Klienci Santandera nadal mają problemy z dostępem do kont. Awaria trwa

Odrzucone transakcje, zablokowany dostęp do konta, niedziałający serwis transakcyjny. Jak twierdzą klienci - Santander Bank Polska nadal walczy z awarią, w którą przerodziła się wczorajsza przerwa techniczna.

"To jakiś żart? Podobno do 11 miały byc utrudnienia - z płatności kartą miało być ok. Po gigantycznej kolejce w sklepie godz 13 transakcja odrzucona... I tak kilka razy. Inny terminal (jeszcze raz wykladanie wszystkiego na tasme, te sprawy...) - to samo. Bankomat - to samo. Na saldzie blokady tych wszystkich prób" - denerwuje się jedna z klientek (pisowania oryginalna)