Problemy klientów Santandera. Bank się tłumaczy

Niedziałające karty i bankomaty, problemy z bankowością mobilną, brak kontaktu z infolinią - sobota to nie jest najlepszy dzień dla klientów Santander Bank Polska. Miała być przerwa do 11, a problem okazał się poważniejszy i niezadowoleni klienci dają temu wyraz na oficjalnym Facebooku banku.

Bank co prawda zapowiadał, że w sobotę do 11 mogą pojawić się problemy z bankowością mobilną i internetową. Karty jednak miały działać, o czym przedstawiciele Santandera zapewniali na Facebooku.

Tymczasem problemy pojawiają się w dalszym ciągu, a niezadowoleni klienci w komentarzach nie odpuszczają. Alarmują, że podczas transakcji pieniądze z karty zostały pobrane, choć terminal ją odrzucił. Przed godziną 16 spora grupa klientów wciąż skarżyła się na istniejące blokady. A to oznacza, że do dyspozycji mają chwilowo mniej pieniędzy.

"To jakiś żart? Podobno do 11 miały byc utrudnienia - z płatności kartą miało być ok. Po gigantycznej kolejce w sklepie godz 13 transakcja odrzucona... I tak kilka razy. Inny terminal (jeszcze raz wykladanie wszystkiego na tasme, te sprawy...) - to samo. Bankomat - to samo. Na saldzie blokady tych wszystkich prób" - denerwuje się jedna z klientek (pisowania oryginalna).