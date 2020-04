Klient zielony bardziej bezpieczny. Aplikacja ma podzielić klientów sklepów na kolory

- Jest to tylko jedna z propozycji, jakie padły podczas rozmów z branżą handlową. Na razie nic jest jeszcze pewne. Propozycja padła ze strony handlowców, jednak na razie trudno mówić o jej statusie, nic takiego nie zostało zaakceptowane - zastrzega biuro prasowe ministerstwa rozwoju.

Zadaniem aplikacji byłoby segregowanie klientów na trzy grupy i oznaczanie ich kolorami. Użytkownik po zakażeniu miałby czerwony, po kwarantannie - żółty, a osoby bez kontaktu z wirusem - zielony. W założeniu chodzi o to, by do sklepów wpuszczać więcej osób ze statusem "zielony" – na przykład o 10 proc.