Klimatyzacja pilnie poszukiwana. W hurtowniach pustki, terminy montażu odległe

Na szybki montaż klimatyzacji nie ma szans tego lata. Zamówień jest tak dużo, że w hurtowniach brakuje już urządzeń, a wolne terminy montaży zaczynają się w drugiej połowie sierpnia.

Najtaniej zainstalować po jednym urządzeniu zewnętrznym i wewnętrznym na pomieszczenie. Dlatego niektóre budynki upstrzone są wieloma sprężarkami. (Pixabay.com)

- Nie ma już klimatyzatorów w hurtowniach, nie ma już sprzętu. Państwo do nas dzwonicie i szukacie, bo nie ma komu montować, a my za chwilę nie będziemy mieli czego instalować. Zostały tylko najdroższe urządzenia, ale nawet one są mocno przebrane - mówi właściciel jednej z firm zajmującej się montażem systemów chłodzenia z Wrocławia.

Jak opowiada nasz rozmówca, trudności są również w innych regionach kraju, bo również i w hurtowniach rozsianych po całej Polsce szuka zamawianych przez klientów klimatyzatorów. W jego firmie pierwszy wolny termin to 15 sierpnia. Oznacza to, że zainstalujemy urządzenia, kiedy już największe upały będą za nami. Z drugiej jednak strony będziemy już przygotowani na to co czeka nas za rok.

Kolejne telefony do konkurencji nie przesuwają znacznie tego terminu. W jednej z firm udaje nam się usłyszeć deklarację, że może uda się coś zamontować jeszcze na początku sierpnia.

- Wie pan, jak to jest w życiu. Może ktoś wypadnie z oczekujących i jedziemy do pana. W tym roku to jest czyste szaleństwo. Staraliśmy się na to przygotować, ale kogo stać na utrzymywanie zatrudnienia prze cały rok, by być gotowym potem na szczyt sezonu - słyszymy w słuchawce u konkurencji.

Producenci i hurtownie nie nadążają

Pytamy, czy możliwe jest zamówienie trybu ekspresowego, ale jak się okazuje nie ma takiej pozycji w cenniku i trzeba odczekać swoje. Tutaj również słyszymy, że wprawdzie hurtownie starają się na bieżąco uzupełniać zapasy, ale w tym roku jest o to bardzo trudno.

Informacje o rekordowym popycie potwierdza dział handlowy hurtowni instalacji do chłodnictwa i klimatyzacji 4REF.

- Dla nas to dobrze, bo jest sprzedaż, biznes się kreci, ale urządzeń rzeczywiście brakuje. Pusto bywa na każdej półce cenowej. Fabryki też nie wyrabiają. Głównie importujemy z Chin, i Litwy. Od polskich producentów też bierzemy, ale wszyscy mają problem by sprostać zamówieniom - mówi Marta z działu handlowego firmy.

Jak dodaje, szaleństwo zaczęło się podczas zeszłorocznych upałów. W tym, choć zapasy były większe pierwsze upalne dni zrobiły swoje i półki zaczęły pustoszeć - Obecnie utrzymujemy jakaś połowę maksymalnego stanu magazynowego. Sprzedajemy teraz 3 razy więcej urządzeń niż w kwietniu. Koledzy z innych regionów też narzekają, że są problemy z płynnością - mówi Marta.

"To zależy"

Nie powinno to mieć jednak wpływu na ceny. W hurtowni dowiadujemy się, że tylko nieliczni producenci chcą zarobić na szczycie i ceny podnoszą. Dla równowagi są jednak i tacy, którzy dają promocje, by skorzystać z efektu skali i sprzedać jak najwięcej.

Co ciekawe łatwiej o montaż klimatyzacji w Warszawie. Tam obiecano nam nawet w jednej z firm, że w połowie lipca będziemy już cieszyć się w domu chłodem. Równie dobrze radzą sobie z tym problemem w Wielkopolsce. Jedna z firm w Poznaniu obiecuje, że po wpłacie zaliczki można zarezerwować termin koło 10 lipca.

A ile fachowcom zajmuje taki montaż? Tu słyszymy najczęściej używane przez wszystkich specjalistów słowo: to zależy.

- Na urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne w jednym pokoju potrzebujemy z instalacją 3 godziny. No chyba, że będą kombinacje z urządzeniem na zewnątrz i będziemy ciągnąc dłuższą instalacje to wtedy czas się wydłuży - mówi jeden z monterów.

Generalnie jednak można przyjąć, że w prostych przypadkach, kiedy klimatyzator wewnątrz będzie od tego na zewnątrz oddzielony jedynie ścianą, to w całym domu czy mieszkaniu możemy zacząć oddychać schłodzonym powietrzem po jednym dniu prac. Jednak kiedy skraplacz wraz ze sprężarką (urządzenie zewnętrzne) będzie np. jedno do 3 wentylatorów rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach, wtedy może to potrwać nawet kilka dni.

Więcej urządzeń, ale taniej

Odpowiedź na pytanie, ile to kosztuje też nie jest prosta. Wszystko zależy od klasy urządzeń. Najtańsza oferta jaką udało nam się znaleźć to 2,8 tys. zł za komplet do jednego pomieszczenia (czyli urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne). Częściej jednak słyszymy, że z montażem ceny średniej klasy urządzeń wahają się od 4 do 5 tys. za komplet do jednego pomieszczenia.

Co ciekawe drożej jest kiedy zdecydujemy się jedną sprężarką zewnętrzną obsługiwać 3 czy 4 wentylatory wewnętrzne.

- Duża sprężarka jest wygodna, bo na zewnątrz budynku wisi tylko jedna. Jest jednak dużo droższa od kilku mniszych, a koszty rosną też za sprawą konieczności przeciągania instalacji z poszczególnych wentylatorów. Taka instalacja może być nawet o 20-30 proc droższa od tej, w której jeden wentylator odpowiada jednej sprężarce.

Najtaniej zatem wychodzi montaż po jednej sprężarce na jedno urządzenie wewnętrzne. Jednak kiedy mamy np 4 pokoje, to elewację naszego budynku "ozdabiać" będą 4 sprężarki. Jakby jednak nie liczyć w małym domu, lub dużym mieszkaniu koszty oscylują wokół 20-25 tys. zł przy 4 chłodzonych pomieszczeniach.