Kłopoty linii Small Planet. "Zmarnowali nam urlop", "Dali nam hotel, ale z karaluchami"

- Mieliśmy wylecieć w piątek, wylecieliśmy w poniedziałek. W międzyczasie były ciągłe zwodzenia i czterogwiazdkowy hotel z karaluchami - opowiada nam pani Hanna, która przez kilka dni nie mogła wylecieć z Grecji. - Nikt z linii ani z biura podróży się nami nie zainteresował - dodaje.

Coraz więcej opóźnień linii Small Planet. Dostaliśmy w jeden weekend kilkanaście informacji od sfrustrowanych klientów przewoźnika (Shutterstock.com)

Pani Hanna była na wakacjach, zorganizowanych przez biuro podróży Grecos. - Mieliśmy odlecieć w piątek, ale ciągle lot był przekładany na ostatnią chwilę. Słyszeliśmy, że lecimy w sobotę, potem, że w niedzielę. W końcu wylecieliśmy w poniedziałkowy poranek - napisała turystka na platformę dziejesie.wp.pl..

Opowiada, że przez cały czas nie było żadnych informacji ze strony linii Small Planet. - W weekendy nie działa ich infolinia. A co do rezydentów z firmy Grecos, to w pewnym momencie ogóle wyłączyli swoje telefony - mówi turystka. Dodaje, że gdy raz dodzwoniła się do rezydentki, ta nie chciała rozmawiać, mówiąc, że "rozmowy przeszkadzają jej w odpoczynku". Bardziej zajął się nimi konsul. - Mówił ciągle, że już zaraz będzie wylot. Wiedzieliśmy jednak, że to nie jest prawdą, bo wyloty nie były zapowiadane na tablicach - dodaje.

Zaproponowano jej hotel, nawet czterogwiazdkowy. - Co z tego, skoro były tam karaluchy - mówi.

Pani Hanna relacjonuje, że samolot, który w końcu po nią przyleciał w poniedziałek, należał do linii Small Planet. Turystka uważa, że linie celowo uznały to za "opóźnienie", choć samolot nie odlatywał kilka dni. Dodaje, że dostała wraz z innymi turystami specjalną karteczkę z logo Small Planet o tym, czym jest "długotrwałe opóźnienie". - Wszystko, żeby przypadkiem nie występować o odszkodowanie - mówi.

Pani Hanna nie jest jedyną turystką, która narzeka na linie Small Planet. - Nie wiem, czy jutro w ogóle wylecimy. Jedna usterka samolotu tego nie mogła spowodować. A jak nie wiadomo o co chodzi, to... Jak jutro znowu przesuną nam lot, to trzeba na własną rękę uciekać na alternatywne loty. Dość tego Small Planet i tej Grecji. My mamy luksus, bo mamy z dzieckiem pokój, a inni dalej się bujają - taką wiadomość dostaliśmy od polskiej pary, która w niedzielę nie mogła się wydostać z Grecji.

- Na płycie lotniska czekaliśmy prawie dwie godziny w autobusie tylko po to, żeby dowiedzieć się, że usterka samolotu jest na tyle poważna, że musimy wrócić. Na lotnisku czekaliśmy do ok. 20:00. Po czym otrzymaliśmy informację, że lot odbędzie się w sobotę o 15:10 i że mamy zameldować się w hotelu przy lotnisku. Bagaże odzyskaliśmy dopiero po 22:00. Następnego dnia okazało się, że lot został przełożony. Oczywiście ten lot też nie został zrealizowany - opowiada inna turystka. - Zarnowany urlop - dodaje.

Niemal wszyscy turyści narzekają na informacyjny chaos. - Wśród podróżnych są rodziny z małymi dziećmi oraz osoby w podeszłym wieku. Nie skontaktował się z nami ani przewoźnik, czyli Small Planet, ani operator turystyczny - mówi kolejny klient linii. - Linie Small Planet kolejny raz zawodzą - pisze nam jeszcze inny.

Na platformę dziejesie.wp.pl dostaliśmy tylko w ostatni weekend kilkanaście podobnych informacji. Mogą dotyczyć one nawet kilkunastu różnych lotów.

Kłopoty Small Planet. Infolinia w naprawie

Pechowi podróżni dostali karteczki, informujące o tym, czym się róźni opóźnienie od odwołania lotu. - To aby nie przyszło nam na myśl, by domagać się odszkodowania - mówi pasażerka.

Próbowaliśmy się skontaktować z przedstawicielami linii Small Planet. Okazało się jednak, że ich telefony nie działają nie tylko w weekendy. "Infolinia jest w naprawie, prosimy o kontakt mailowy" - usłyszeliśmy tylko. Wysłaliśmy więc zapytanie mailowe - póki co pozostaje bez odpowiedzi. To nie pierwszy raz, gdy linia Small Planet zmaga się z podobnymi problemami. Z gigantycznymi opóźnieniami linii turyści zmagali się również w czerwcu.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznaje, że jest w tym roku dużo podobnych spraw, które dotyczą różnych linii. Dodaje, że widać to zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Jednak przypomina, że w pierwszej kolejności pasażer składa reklamację do linii lotniczej, a dopiero w drugiej kolejności do Komisji Ochrony Pasażerów, działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Przewoźnik na udzielenie odpowiedzi ma 30 dni.