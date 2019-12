Klopsiki raz! Jedzenie z Ikei zamówisz na wynos

Są ludzie, którzy jeżdżą do Ikei, choć nie potrzebują mebli. To, co skłania ich do przyjazdu, to słynne klopsiki wołowo-wieprzowe. Teraz to Ikea jeździ do klienta - w Warszawie otwarto pierwszą restaurację z daniami z sieci na wynos.

Ikea przetestuje usługę "na wynos" we współpracy z Pyszne.pl (Pyszne.pl, Fot: Pyszne.pl)

Ikea testowo otworzyła pierwszą w Polsce kuchnię do obsługi zamówień na wynos. Mieści się ona w warszawskim kompleksie biurowym Adgar Plaza przy ul. Postępu 17 A. Za obsługę zamówień odpowiada Pyszne.pl.

W menu znalazły się potrawy znane z restauracji IKEA, takie jak: filet z łososia, de volaille, sałatka z krewetkami czy słynne klopsiki – w wersji mięsnej i wegańskiej.

- Chcemy, aby nasi klienci mieli możliwość wyboru różnych sposobów na robienie zakupów również, jeżeli chodzi o naszą ofertę gastronomiczną. Dlatego biorąc pod uwagę ich oczekiwania, nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i pomysłami – mówiła portalowi dlahandlu.pl Oriana Pajewska z Ikea Retail w Polsce.

Kuchnia Ikea jest w fazie testów. Po jej zakończeniu i analizie wyników zapadnie decyzja czy rozwiązanie będzie wdrażane na większą skalę.

