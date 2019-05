"Kobiety uwielbiają torebki". Hasło reklamowe na koncentracie Łowicz podzieliło internautów

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie koncentratu pomidorowego, które podzieliło internatów. Chodzi o hasło reklamowe na "Kobiety uwielbiają torebki". Część osób zarzuca Łowiczowi seksizm, pozostali wskazują, że hasło reklamowe powiela jedynie utarty schemat.

- Ale przecież to prawda, obstawiam, że gdybym sam się teraz w kobietę zmienił też bym z wejścia zaczął kochać buty i torebki - odpowiada jeden z Twitterowiczów na zamieszczone zdjęcie. - Halo, ale trochę co innego reklama na sklepie z torebkami, a co innego na plastiku z przecierem - odpowiada autorka postu.