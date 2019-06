Kolejki do lekarzy. Tryb pilny to 135 dni czekania na rezonans

Chorzy na raka mieli nie czekać na wizytę u specjalisty – obiecywał w ubiegłym roku minister zdrowia. Tymczasem kolejki do lekarzy oraz na badania ciągną się miesiącami.

Średni czas oczekiwania na rezonans w trybie pilnym to 89 dni. W skrajnych przypadkach, jak choćby w szpitalach województwa śląskiego, rozciąga się do 135 dni – podaje "Super Express".

Jeśli to jest tryb pilny, to ile trzeba czekać w standardowej kolejce do rezonansu? Średnio 154 dni. Tomografia komputerowa 26 dni – podaje dziennik za fundacją Alivia.

Resort przekonuje, że w przypadku rezonansu i tak dodatkowe nakłady spowodowały, że kolejki zmniejszyły się o 72 tys. osób, a do tomografu 60 tys.

Tymczasem, jak pisaliśmy w money.pl, średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty przez ostatnie 9 lat niemal się podwoił. Tak wskazuję badania Barometru Fundacji Watch Health Care.

Rekord to średnio ponad dwa lata czekania do endokrynologa i blisko rok do kardiologa dziecięcego. Aby uzyskać poradę, trzeba czekać średnio blisko 4 miesiące – czytamy w raporcie Fundacji Watch Health Care im. Prof. Jacka Ruszkowskiego. Barometr WHC wskazuje, że od końca 2016 roku przeciętny czas oczekiwania na wizytę do rośnie nieprzerwanie.

Do kogo trzeba czekać najdłużej? Z badań Fundacji Watch Health Care wynika, że to do endokrynologów należy rekord. Średni czas oczekiwania na wizytę wynosi aż 24,2 miesiąca, czyli ponad 2 lata.

Bardzo zła sytuacja jest również wśród specjalistów dziecięcych. 11,8 miesiąca, to czas, jaki średnio mali pacjenci muszą czekać na dostęp do kardiologa dziecięcego. Do urologa dziecięcego trzeba czekać 4,5 miesiąca, a neurologa dziecięcego 3,8.