Powrót wojny cenowej? Lidl zmienia program lojalnościowy. Oto benefity

Niemiecka sieć uruchomiła w swojej aplikacji program Benefit Plus, który pozwala na odbiór różnego rodzaju zniżek. Posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą zatankować taniej na stacjach Shell, kupić bilety ze zniżką w kinach Cinema City, skorzystać ze specjalnej oferty Plus na Kartę, albo otrzymać 40 proc. zniżki do największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago.