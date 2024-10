Ceny masła idą w górę. Branża mleczna wskazuje winnych podwyżek

- Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen masła był wzrost cen serów podpuszczkowych w UE, które to konkurują z masłem o mleko, z którego są wytwarzane. Bardziej opłacalna produkcja serów sprawiła, że właśnie tam przekierowano surowiec, co doprowadziło do spadku podaży i wzrostu cen masła - argumentuje Bieńkowski.