Kolejna sieć podnosi pensje. Oto ile można zarobić w Kauflandzie

Od stycznia 2025 r., wynagrodzenia dla sprzedawców sieci Kaufland będą wyższe. Kasjerzy będą zarabiać od 5,1 tys. zł do 6 tys. zł brutto, wliczając w to dodatek motywacyjny. Szczegóły tych podwyżek są precyzyjnie określone w umowach o pracę — informuje portal dlahandlu.pl.

Kaufland stale zwiększa zatrudnienie. W 2024 r. przyjęto do pracy ok. 500 nowych pracowników w nowych punktach sieci. Dodatkowo, bony pracownicze na koniec 2024 r. oraz początek 2025 r. wynoszą od 910 zł do 950 zł, zależnie od kryteriów dochodowości.