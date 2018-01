Kolejne miasto wprowadza darmowe przejazdy dla uczniów

Uczniowie mieszkający na terenie Szczecina pojadą tramwajami i autobusami za darmo. Tak we wtorek zadecydowali radni.

Żeby móc korzystać z darmowych przejazdów, trzeba będzie legitymować się Szczecińską Kartą Aglomeracyjną. Radni zadecydowali też, że z bezpłatnej komunikacji będą mogły wszystkie szczecińskie dzieci, które do szkoły jeszcze nie poszły (do tej pory prawo do darmowych przejazdów kończyły się wraz z ukończeniem 4. roku życia).