Kolejne oszustwo na FB. Znana sieć handlowa ostrzega

Wysyp oszust na największym portalu społecznościowym. Przed fałszywymi konkursami tym razem ostrzega Pepco.

Pepco przypomina także, że jedyny oficjalny profil to www.facebook.com/PEPCOpl. Tylko na nim dostępne są informacje o konkursach prowadzonych lub wspieranych przez firmę.

Popularna w Polsce sieć Pepco wkrótce może zmienić właściciela. To efekt gigantycznych kłopotów spółki Steinhoff z RPA, która broni się przed upadkiem.

W Polsce działa ok. 700 tanich sklepów przemysłowo-odzieżowych Pepco, do tego ponad 100 sklepów meblarskich Abra. W tym roku na nasz rynek weszła marka dyskontów Dealz. Wszystkie należą do południowoafrykańskiego holdingu Steinfoff.