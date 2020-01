Kolejne podwyżki cen prądu stają się faktem. Klienci PGE Obrót zapłacą o 10,5 - 11 proc. większe rachunki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGE Obrót. Będzie ona obowiązywać do końca marca 2020 roku. Klienci tego operatora zapłacą średnio o 10,5 - 11 proc. więcej za energię. Tym samym zatwierdzone zostały już taryfy wszystkich czterech przedsiębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu.

PGE Obrót było ostatnią firmą, która do tej pory nie miała zatwierdzonej nowej taryfy. Obecnie klienci wszystkich tzw. sprzedawców z urzędu, wiedzą, o ile wzrosną ich rachunki. Tauron Sprzedaż mógł wprowadzić podwyżki od 1 stycznia br., Energa Obrót i Enea zrobią to 14 stycznia br., a PGE Obrót od 18 stycznia. Nowe taryfy Enei i PGE Obrót będą obowiązywać do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż do końca 2020 roku.