Kolejne problemy firmy związanej z FlixBusem. Znów sprzedano bilety na nieistniejące kursy

Kilkanaście osób utknęło w Nowy Rok na dworcu, czekając na autobus z Krakowa do Lublina. Kupili bilety na kurs, którego tego dnia nie było. To kolejna taka wpadka przewoźnika.

"Kilkanaście osób nie miało możliwości powrotu z Krakowa, gdyż BP Tour w kooperacji z FlixBusem nie raczyli powiadomić pasażerów o tym, że kursy są odwołane. Bilety kupiliśmy już dwa miesiące wcześniej. W przeszłości mieliśmy już podobną sytuację, jednak wtedy skontaktowano się z nami informując, że autobus nie odjedzie. Mieliśmy więc czas na zmianę swoich planów. Tym razem nikt nie raczył przekazać pasażerom, że kurs jest odwołany. Ludzie koczowali na dworcu zastanawiając się, w jaki sposób dotrzeć do Lublina" - cytuje swoją czytelniczkę portal lublin112.pl

Odwołane kursy miała realizować lubelska firma BP Tour, partner Flix Busa. Na stronie BP Tour można co prawda przeczytać, że trzy kursy do Krakowa, realizowane w dni powszednie, nie będą kursować w Nowy Rok, ale na internetowej stronie Flix Busa takiej informacji nie było. Bilety na nieistniejące kursy były w sprzedaży.

Do podobnej sytuacji doszło w święta Bożego Narodzenia, kiedy to Flix Bus miał sprzedać bilety na nawet 40 kursów odwołanych przez BP Tour.

- Potwierdzamy, że w czasie świątecznym nie odbyło się 30 kursów firmy BP Tour, a 13 nie odbędzie się w okresie noworocznym (31.12-01.01). Nie są to jednak autobusy FlixBusa, a firmy BP Tour. Obie firmy łączy umowa agencyjna, na podstawie której BP Tour korzysta z systemu sprzedaży FlixBus, udostępniając na niej do 20 miejsc na swoje wybrane połączenia. Autobusy nie są obrandowane w barwy FlixBusa, a kursy nie odbywają się na naszych zezwoleniach - czytamy w skierowanym do money.pl piśmie.