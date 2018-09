Kolejny ciężki weekend dla klientów banków. Utrudnienia zapowiada aż siedem instytucji

Po raz kolejny w tym roku klienci kilku dużych banków muszą się przygotować na weekendowe kłopoty. Tym razem jednak prace serwisowe nie ograniczą się do godzin nocnych.

Na spore problemy muszą się nastawić klienci sześciu banków oraz usługi T-Mobile Bankowe. Część firm stara się ograniczyć prace do godzin nocnych, ale klienci niektórych banków również za dnia mogą mieć ograniczony dostęp do usług. Na przykład Bank Pocztowy zapowiada, że od godziny 20:35 w sobotę do niedzieli do godziny 18 cała bankowość internetowa będzie niedostępna. W bardzo ograniczony sposób będzie działać również infolinia tego banku.