Kolejny lek jest wycofywany z rynku. Chodzi o dwie partie preparatu dla chorych na nowotwór

Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił decyzję o wycofaniu z obrotu dwóch partii preparatu Desinobon, który jest stosowany w przypadku pacjentów cierpiących na nowotwór. Powodem tej decyzji jest zanieczyszczenie innym lekiem.

Desinobon jest stosowany m.in. do zapobiegania złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości, a także w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie to jest zwiększone z powodu obecności nowotworu.