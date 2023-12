Kolejny odcinek Via Baltica gotowy. Sąsiedzi Polski budują autostradę do granicy

W środę został otwarty 6-kilometrowy odcinek autostrady Via Baltica na Litwie. Łączy on Mariampol i Kalwarię, od 79 do 85 km autostrady w kierunku granicy z Polską. Jej budowa jest największym od czasu odzyskania niepodległości przez Litwę projektem drogowym w kraju - chwalą się litewscy drogowcy.